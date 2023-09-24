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Коммерсантъ FM
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В Нижегородской области в ДТП с автобусом три человека погибли и 15 пострадали

В Кстовском районе Нижегородской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 3 человека. Еще 16 пострадали, среди них — ребенок, сообщило региональное МЧС.

Авария произошла около села Шелокша на федеральной автодороге М-7 «Волга». Сообщение о ДТП поступило в 9:40 (совпадает с мск). «Сотрудники МЧС производили смыв топлива с проезжей части»,— говорится в сообщении. В ликвидации последствий участвовали семь человек и три единицы техники.

Как уточнил местный портал NN.ru, от полученных в результате аварии травм 3 человека погибли на месте, 15 получили травмы тяжелой и средней степени тяжести, еще один пострадавший отказался от госпитализации. Для выяснения причин аварии на место происшествия выехал Кстовский городской прокурор Олег Купцов.

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