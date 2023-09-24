Татарстан планирует запустить речной пассажирский транспорт до Перми и Соликамска

Татарстан планирует запустить межрегиональные речные пассажирские перевозки до Перми и Соликамска. Об этом сообщает информагентство «Татар-информ» со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан Фарита Ханифова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Нам очень хочется возродить камский маршрут. Пермяки просили, чтобы мы пришли в этом году, но вопрос об открытии рейсов до Перми и Соликамска отложили на следующий год», – поделился господин Ханифов. Для пассажирских перевозок планируется использовать суда на подводных крыльях «Метеор-2020». Они уже курсируют между Казанью и Ульяновском.