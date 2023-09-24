В Челябинской области задержан боец ММА по делу о смерти ветерана спецоперации

В Челябинской области полиция задержала участника уличного конфликта, в результате которого умер ветеран военной операции на Украине. Им оказался 19-летний житель Карталинского района. По информации СМИ, речь идет о бойце смешанного стиля (ММА) Рустаме Байжувенове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Рустама Байжувенова Фото: из личного архива Рустама Байжувенова

«В Карталинском районе сотрудники полиции задержали 19-летнего участника уличного конфликта, в результате которого местный житель получил смертельные травмы. 38-летнего потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался. Принято решение об избрании ему строгой меры пресечения. Ранним утром оперативники задержали молодого человека в деревне Михайловка Карталинского района»,— говорится в сообщении МВД.

Как уточнили в региональном МВД, подозреваемого доставили в следственный отдел СКР для проведения дальнейших процессуальных действий. СКР намерен предъявить задержанному обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ходатайствовать о заключении его под стражу.

По информации местного портала 74.ru, погибшего ветерана боевых действий звали Максимом Никитиным. В конце августа он приехал в отпуск из зоны военной операции. 15 сентября вместе с родителями господин Никитин поехал в поселок Новокаолиновый Карталинского района, где встретился с бывшими одноклассниками. Портал пишет, что в одном из местных баров к знакомой Максима Никитина подошел молодой человек и схватил ее за волосы. Господин Никитин вступился за бывшую одноклассницу, но молодой человек нанес ему удар, после которого тот упал и ударился головой. Через два дня Максим Никитин скончался в больнице.