Алексей Иванов рассказал в Челябинске о спорах за название книги «Сердце Пармы»

Компания «Сереброника» (Пермь) подала в Роспатент многостраничную заявку за регистрацию товарного знака «Сердце Пармы» во всех возможных категориях. Сейчас она уже владеет правом на него в категории ювелирных изделий. Автор романа «Сердце Пармы» Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева намерены не допустить использования названия произведения и имени писателя недобросовестными предпринимателями. Об этом они рассказали на пресс-конференции в Челябинске в рамках литературного форума «Рыжий Фест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Что может объединять все эти вещи: канистры, сабли, речные бакены, водопроводные трубы, программное обеспечение, мармелад, кафельная плитка, приставные лестницы, буровое оборудование, пуговицы, гостиницы, человекообразные роботы с искусственным интеллектом и диспенсеры с пакетами для собачьих какашек? Эти вещи объединяет то, что существует некий господин, который претендует на право называть их названием моего романа “Сердце Пармы”»,— сказал Алексей Иванов. Юлия Зайцева добавила, что приведенные писателем примеры – лишь небольшая часть указанного в заявке списка.

Продюсер рассказала, что «Сереброника» выпустила серию украшений под названием «Сердце Пармы». Стоимость каждого изделия в ней – 20-40 тыс. руб. «Прототипом компания взяла подвески из фильма, каждое украшение назвала именами героев Алексея Иванова, в том числе неисторических персонажей, которые были придуманы. Она дала им описания из романа, запустила на все маркетплейсы, начала продавать в сети своих магазинов на Урале и в Москве, рекламировать эти украшения в соцсетях и СМИ, используя имя Алексея Иванова. Но этого им показалось мало»,— отметила Юлия Зайцева.

Пока Алексей Иванов и его представители готовили документы, чтобы не дать ювелирной компании пользоваться названием романа, начали обнаруживаться и другие подобные случаи. «Мы узнали, что автомобильная компания запустила серию коммерческих туристических маршрутов под названием “Седрце Пармы” и начала возить свою публику по местам действия романа. Но это еще не все: две-три недели назад мы узнали, что алкогольная компания подала заявку на регистрацию угадайте какого товарного знака»,— рассказывает продюсер.

Юлия Зайцева пояснила, что по закону писатель не обязан регистрировать авторское право: оно возникает автоматически после того, как произведение издано, кроме того, известные литературные произведения входят в перечень объектов, запрещенных для регистрации в Роспатенте.