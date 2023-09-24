В Нижнем Тагиле 15-летние школьники на мопеде столкнулись с иномаркой

В Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадали два 15-летних школьника, которые ехали на мопеде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел утром 24 сентября около ул. Красногвардейской, 2.

По предварительной информации, 15-летний подросток ехал с другом на мопеде Storm. Двигаясь в сторону проспекта Строителей, он не предоставил преимущество в движении автомобилю, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Ford Tourneo. Школьников с травмами различной степени тяжести доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила.

В ГИБДД сообщили, что подросток, находившийся за рулем мопеда, не имеет водительских прав. Транспорт он купил на собственные средства. На водителе и пассажире были надеты мотошлемы, но они не были застегнуты.

Известно, что за рулем иномарки находился 57-летний житель Нижнего Тагила, стаж вождения которого составляет 26 лет.

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