Первый тестовый рейс судна на подводных крыльях из Татарстана приняли в Удмуртии

23 сентября по реке Кама тестовый рейс совершило судно на подводных крыльях «Метеор» по маршруту Елабуга-Сарапул. Путь занял порядка 3 часов, сообщил корреспондент «Ъ-Удмуртия», участвовавший в поездке. Делегацию, в составе которой были гости из Татарстана: министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов, председатель госкомитета по туризму Сергей Иванов, генеральный директор флота Роман Лизалин, а также пул журналистов встретили руководители туротрасли Удмуртии, отраслевых ведомств, глава Сарапула Виктор Шестаков. Делегация посетила достопримечательности города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Колегова Фото: Татьяна Колегова

Руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш отметила, что туры на «Метеоре» дадут новый толчок развитию речного туризма и взаимодействию между регионами, а также сообщила, что в 2024 году на основе данного маршрута запланировано запустить готовый туристический продукт с посещением нескольких городов Удмуртии и Татарстана.

Господин Иванов отметил, что Удмуртия имеет сильный положительный туристический имидж, с появлением межрегионального маршрута на «Метеоре» путешествия в Удмуртию станут еще более интересными и доступными.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев рассказал «Ъ-Удмуртия», что с мая по октябрь 2024 года планируется организовать рейсы по пятницам, субботам и воскресеньям, всего 66 поездок. Ориентировочно стоимость билета в один конец составит 1,5 тыс. руб. Один «Метеор» вмещает 120 пассажиров.

Подробнее об этом читайте в материале «Сарапул примет «Метеор».