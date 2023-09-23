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За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 132 боеприпасами

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины 22 сентября. За минувшие сутки ВСУ для этих целей использовали более 130 единиц различных боеприпасов, в том числе, беспилотники и дроны-камикадце. Никто из гражданских лиц не пострадал, в трех населенных пунктах повреждены строения, три автомобиля и инфраструктура.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Так, в Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка было выпущено три и шесть артиллерийских снарядов соответственно. Под минометный обстрел попал хутор Валковский, по которому установлено четыре прилета. Здесь в одном домовладении выбиты окна, а поврежденная линия электропередачи уже восстановлена.

В Борисовском районе из миномета ВСУ обстреляли окраину села Богун-Городок, где зафиксировано 13 прилетов. На окраине села Казачье-Рудченское с БПЛА сбросили один боеприпас.

В Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый. По ней выпустили 12 минометных снарядов и 12 гранатометных выстрелов.

В Грайворонском городском округе окраину села Новостроевка-Вторая атаковали с помощью трех дронов-камикадзе. Поврежден один легковой автомобиль. По окраине села Смородино выпустили два минометных снаряда. В селе Антоновка сбит БПЛА, а на окраине села Дроновка ВСУ сбросили с БПЛА два взрывных устройства. В поселке Горьковский также сбит дрон-камикадзе.

В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье было выпущено семь артиллерийских снарядов, по окраинам сел Вязовое и Репяховка – пять и два артиллерийских снаряда соответственно. Также под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено, по которой зафиксировано шесть прилетов. Здесь выбиты окна в одном частном жилом доме, осколками снаряда посечено два автомобиля.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка со стороны Украины выпустили 14 минометных снарядов, по хутору Балки – девять, по поселку Ленинский – шесть артиллерийских снарядов, по селам Середа и Терезовка – по семь минометных, по МАПП «Шебекино» – семь гранатометных выстрелов, по хутору Марьино – три артиллерийских снаряда.

Днем ранее ВСУ использовали для атак на Белгородчину 123 единицы боеприпасов.

Владимир Зоркий

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