В Тюмени продают завод по производству керамзита за 295 млн рублей

В Тюмени продают завод по производству керамзита и керамзитоблоков за 295 млн руб. В объявлении, опубликованном на «Авито», указано, что площадь производственных площадей составляет 4,45 тыс. кв. м.

Административно-бытовой корпус и хозяйственные постройки расположены на земле промышленного назначения с действующим ж/д тупиком. Площадь участка, выставленного на продажу, составляет 1,8 га. На территории расположены производственное и административное помещения, трансформаторная, склад солярового масла.

По словам собственника, покупка завода должна окупить за семь-восемь лет.

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