В Петербурге откроется музей, посвященный истории ликвидации радиационных аварий

В Санкт-Петербурге откроется первый в России музей истории ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, сообщили в пресс-службе администрации Калининского района города.

Открытие запланировано на 23 февраля 2024 года. Музей разместится в здании по адресу: Кондратьевский проспект, д. 32. Музей будет структурным подразделением Музея подводных сил России им. А.И. Маринеско.

Музейные экспозиции расскажут посетителям об истории открытия ядерной реакции, создании ядерной энергетики в Советском Союзе, хронике радиационных катастроф. Для наглядности будут использованы интерактивные карты и мультимедийные витрины с фото- и видеоматериалами. Ключевым экспонатом станет программно-аппаратный комплекс «Авария на Чернобыльской АЭС».

Открытие музея обсуждалось на заседании Совета Санкт-Петербургского Союза общественных организаций инвалидов «Союз Чернобыль». В нем приняли заместитель главы администрации Калининского района Владимир Гаража, начальник отдела Комитета по социальной политике Петербурга Игорь Фещенко, председатель «Союза Чернобыль» Василий Найда и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.