Экс-министр строительства Прикамья назначен замдиректора компании-концессионера межвузовского кампуса

Как стало известно «Ъ-Прикамье» экс-министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров назначен заместителем директора ООО «Кампус Парма». Эта компания является концессионером строительства межуниверситетского кампуса на правом берегу Камы. Как рассказал источник, близкий к компании, назначение господина Колмогорова состоялось в конце прошлой недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Межвузовский студенческий кампус планируется расположить в правобережной части Перми на территории площадью более 20 га. Здесь разместятся учебно-лабораторные пространства, технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл, а также жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. метров.

Андрей Колмогоров занимал должность министра строительства края с сентября 2019-го до января текущего года.