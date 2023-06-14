Губернатор Беглов рассказал о планах построить 20 новых станций метро за девять лет

Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, что город планирует запустить 20 новых станций метро в ближайшие девять лет, следует из интервью ТАСС.

По словам градоначальника, соответствующую задачу поставил президент России Владимир Путин. В Смольном планируют построить 20 новых станций, а также реконструировать 12 существующих. Датой окончания работ обозначен 2032 год.

В рамках реализации этого распоряжения Обуховский завод заключил контракт с «Метростроем Северной столицы». Предприятие изготовит тоннелепроходческие щиты, щиты для прокладки наклонных ходов и станционные блокоукладчики.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге запустили щит «Надежда» для продолжения зеленой ветки метро.

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