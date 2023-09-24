В ТРЦ «Галерея Краснодар» открыли кинотеатр сети «Каро»

В краснодарском ТРЦ «Галерея» 23 сентября открылся кинотеатр сети «Каро». Строительство мультиплекса заняло около полугода, рассказала «Ъ-Кубань» президент «Каро» Ольга Зинякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пугачев Фото: Андрей Пугачев

Сумму инвестиций в новый кинотеатр госпожа Зинякова не озвучила. Однако отметила, что на новой площадке будет не просто показываться кино. В планах — много специальных событий, встреч с создателями фильмов. Также планируется проведение выставок.

«Каро 8 Галерея Краснодар» стал 31-ой площадкой киносети в России. Мультиплекс включает в себя 8 кинозалов общей вместимостью около 1 тыс. мест, оснащенных креслами-реклайнерами. Пространство кинотеатра оформлено арт-объектами и дополнено зоной лектория, где будут проходить встречи с создателями и ценителями кино, блогерами и кинокритиками.

«Краснодар занимает второе место в России после Москвы по посещаемости кинотеатров. Мы считаем, что кино – это не просто кинопоказ, а событийная вещь, которая должна сопровождаться определенной атмосферой. А дальше зритель сам выберет, какой кинотеатр ему нравится больше. Любая конкуренция улучшает рынок, а зритель в любом случае в выигрыше. Мы надеемся, что не только жители Краснодара, но и ближайших городов тоже будут посещать наш кинотеатр»,— отметила «Ъ-Кубань» Ольга Зинякова.

Напомним, в марте 2022 году в торговом центре «Галерея», закрылся кинотеатр «Киномакс». По словам директора кинотеатра Ольги Назаренко, закрытие не было связано с запретом на показ зарубежных фильмов и санкциями, введенными в отношении России. Как сообщала госпожа Назаренко, ТРЦ не предоставили льготу, поэтому кинотеатр был вынужден уйти. Последний сеанс состоялся 20 марта 2022 года.

Сеть кинотеатров «Каро» была основана в 1997 году. На сегодня она управляет 31 современными мегаплексами (253 зала). Мегаплексы расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Сургуте, Тюмени. Кинотеатры сети ежегодно посещает свыше 12 млн человек.

Андрей Пугачев

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