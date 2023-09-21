В ТРЦ «Галерея» в Краснодаре откроют кинотеатр сети «КАРО»

Кинотеатр сети «КАРО» в краснодарском ТРЦ «Галерея» откроют 23 сентября. Об этом говорится на сайте кинотеатра.

В нем будет восемь премиум-залов, рассчитанных более чем на 1 тыс. мест. В каждом из залов будут установлены кресла-реклайнеры. В премьерной площадке будут проходить всероссийские премьеры фильмов, спортивные трансляции, встречи с артистами и лектории. Кроме того, в кинотеатре откроют первый музей-магазин киномерча.

Ранее в ТРЦ «Галерея» работал кинотеатр «Киномакс». Он закрылся в марте 2022 года. Директор кинотеатра Ольга Назаренко тогда объясняла, что закрытие не связано с запретом на показ зарубежных фильмов и санкциями, введенными в отношении России. Позже стало известно, что компания не смогла договориться с руководством ТРЦ о предоставлении льгот.

Татьяна Ручкина

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