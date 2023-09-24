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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Армении: Баку может навязать Еревану экстерриториальный коридор

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что риторика Азербайджана направлена на подрыв суверенитета и территориальной целостности Армении. Он считает, что в дальнейшем Баку может создать в Армении экстерриториальный коридор, который будет находиться вне контроля армянских властей.

«Созданная ими риторика, а также применение силы Азербайджаном как против Республики Армения, так и против народа Нагорного Карабаха, указывают на то, что следующей целью может быть создание экстерриториального коридора в Армении — коридора, который пройдет через территорию Армении, но будет вне нашего контроля, что неприемлемо»,— сказал министр в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН (цитата по сайту МИД Армении).

По словам господина Мирзояна, Армения видит намерение Азербайджана вовлечь ее в военные действия и тем самым расширить географию боевых действий на территории республики. «Несмотря на все вызовы, Армения продолжает участвовать в переговорах по урегулированию отношений и поддерживает усилия международных партнеров в этом направлении. Уважение территориальной целостности и суверенитета, устранение коренных причин конфликта, а именно прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, являются основой прочного мира»,— заключил он.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Спустя сутки президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об ее окончании. По данным уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии погибли не менее 200 человек. На фоне военных действия в Армении начались антиправительственные протесты. Они продолжаются уже пятый день. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Нет дома, кроме Арцаха».

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