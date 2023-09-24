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Коммерсантъ FM
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SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

«Запуск 22 спутников Starlink подтвержден»,— говорится в сообщении компании в соцсети X (бывшая Twitter). Ракета была запущена с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде 23 сентября в 23:38 по местному времени (7:38 мск 24 сентября).

Компания SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, реализует проект Starlink с 2018 года. Запуск первого спутника состоялся в 2019-м. В настоящее время сеть Starlink насчитывает более 4750 действующих спутников. SpaceX также получила разрешение на запуск еще 12 тыс. аппаратов и подала заявку для запуска 30 тыс. спутников.

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