МЧС Красноярского края предупредило об ухудшении погоды, снегопаде и гололедице

На юге Таймырского муниципального района вечером 24 сентября и в течение суток 25 сентября ожидается сильный юго-западный ветер, порывами до 15-20 м/с, местами до 25 м/с и более, сообщило управление МЧС по Красноярскому краю.

Также 25 сентября в Туруханском районе местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. В южных районах края на перевалах местами возможна гололедица.

Сегодня ночью на юге Красноярского края в районе природного парка «Ергаки» выпал снег. Автомобилисты сообщили об утренней гололедице на участке федеральной трассы М-54.

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Лолита Белова