«Чита.ру»: посылки мобилизованным Забайкалья застряли в Чите из-за нехватки рабочих рук

Жены мобилизованных на военную операцию на Украине из Забайкальского края пожаловались на то, что посылки для их мужей с теплой одеждой застряли в сортировочном пункте «Почты России» в Чите, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на одну из женщин, столкнувшихся с проблемой. По ее словам, в «Почте России» объяснили, что задержка связана с тем, что мужчины с сортировочного пункта уволились из-за низких зарплат, а женщины с потоком не справляются.

«Мы — жены мобилизованных ребят — полмесяца назад отправили посылки на СВО, но они все это время пролежали на сортировке на “Почте России” — мы же отслеживаем по трек-номеру. В четверг, 21 сентября, приходили на Главпочтамт на Ленина, где нам откровенно сказали, что все мужики с сортировочного пункта поувольнялись из-за низких зарплат, а одни женщины с таким потоком не справляются, сортировать некому. И когда отправятся посылки — неизвестно»,— сказала собеседница издания.

По словам женщины, на вопрос, почему в почтовых отделениях не было сообщено об этой проблеме, ей сказали, что в забайкальской филиале «Почты России» решили целенаправленно накопить посылки, чтобы «наглядно показать проблему Москве». «А теперь накопили, фотографии все время отправляем»,— передает собеседница издания. По мнению женщины, сотрудники «Почты России» таким образом пытаются бойкотировать работу, чтобы им повысили зарплату. Собеседница «Чита.Ру» заявила, что отправила по почте сразу шесть посылок, все они застряли в сортировочном пункте.

Пресс-служба филиала «Почты России» заявила изданию, что к замедлению в обработке почты привело то, что несколько сотрудников сейчас находятся в плановых отпусках и на больничных, есть открытые вакансии. «Поэтому мы вывели дополнительный персонал и заранее, в сентябре, объявили набор сортировщиков к высокому сезону, который обычно стартует в ноябре. У нас уже есть пять потенциальных кандидатов, которые в ближайшие дни готовы выйти на работу. Эти меры помогут значительно ускорить обработку почты»,— заявили в пресс-службе.

Эрдни Кагалтынов