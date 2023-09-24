Гидрометцентр прогнозирует интенсивное понижение атмосферного давления в октябре

К концу октября в России начнет активно расти число барических депрессий (понижение атмосферного давления), в результате которых ухудшается погода и снижается температура, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще»,— сказал господин Вильфанд.

Барические депрессии помимо влияния на температуру воздуха могут также оказывать влияние на состояние человека, отметил собеседник агентства. Господин Вильфанд заявил, что отсутствие солнечного света способствует депрессивному настроению. По его словам, чаще всего барические депрессии будут происходить в ноябре.

Вчера, 23 сентября, Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве и Подмосковье температура опустится до 15–20°С. По его словам, температура будет понижаться с 25 сентября.

Эрдни Кагалтынов