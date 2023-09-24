Глава МИД Филиппин: власти стремятся более активно развивать сотрудничество с РФ

Министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало заявил «РИА Новости», что власти его страны настроены активнее развивать сотрудничество с Россией в тех сферах, где оно уже налажено, а также чаще проводить двухсторонние контакты чиновников.

«Нас с Россией связывает большое число соглашений. Я считаю, что главное — это понять, каким образом мы можем более эффективно реализовать их»,— сказал господин Манало на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам главы МИД, в основном РФ и Филиппины сотрудничают в областях экономики и инвестиций, но есть задатки развития сотрудничества в области безопасности. При этом господин Манало отметил, что у него не запланировано встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

В ноябре 2015 года была создана российско-филиппинская комиссия по торговому и экономическому сотрудничеству. В октябре 2023 года должно состояться третье по счету заседание комиссии в филиппинской столице Маниле. Посол Филиппин в России Игорь Байлен в сентябре сказал, что его страна заинтересована в поставках нефтепродуктов из РФ.

Эрдни Кагалтынов