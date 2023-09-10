Посол Филиппин заявил об интересе страны к поставкам нефтепродуктов из России

Филиппины заинтересованы в поставках нефтепродуктов из России. Соответствующий вопрос страны могут обсудить в октябре в ходе торгово-экономической комиссии, сообщил посол Филиппин в России Игорь Байлен.

«Насколько я знаю, пока поставок нефтепродуктов не было. Но абсолютно точно есть такой интерес. Есть определенные вопросы, которые мы сейчас решаем. Я надеюсь, в следующем месяце будет встреча представителей РФ и Филиппин в ходе совместной комиссии торговли и экономического сотрудничества и там будет обсуждаться нефть. Но пока нет никаких деталей»,— рассказал господин Байлен «РИА Новости».

Российско-филиппинская комиссия по торговому и экономическому сотрудничеству была создана в ноябре 2015 года. В октябре должно состояться третье по счету заседание комиссии в филиппинской столице Маниле.

Россия выразила готовность поставлять топливо Филиппинам еще в июне 2022 года. В ходе встречи с российским послом Маратом Павловым президент Филиппин Бонгбонг Маркос заявил, что в условиях роста цен на нефть поставки российского топлива могли бы помочь стране стабилизировать внутреннюю ситуацию. «Мы обсудили эту область сотрудничества и выяснили, что в этот неспокойный период нашей жизни Российская Федерация могла бы протянуть руку помощи Филиппинам столь необходимой нефтью, газом и другими источниками энергии»,— сказал господин Павлов на брифинге по итогам встречи.