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Коммерсантъ FM
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Российский теннисист Рублев проиграл Фрицу в матче Кубка Лейвера

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл американцу Тейлору Фрицу со счетом 2:6, 6:7 (3:7) в матче Кубка Лейвера в Ванкувере. Игра продлилась 1 час 30 минут.

Сейчас сборная Европы, в которую входит Рублев, уступает сборной Мира со счетом 0:6. Сегодня, 24 сентября, — последний день турнира. Рублев и Фриц занимают наивысшие места в рейтинге ATP в своих командах. Россиянин является шестой ракеткой мира, а американец — восьмой. В прошлом году российские теннисисты не принимали участия в Кубке Лейвера, тогда победителем стала сборная Мира.

Эрдни Кагалтынов

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