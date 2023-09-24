Российский теннисист Рублев проиграл Фрицу в матче Кубка Лейвера

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл американцу Тейлору Фрицу со счетом 2:6, 6:7 (3:7) в матче Кубка Лейвера в Ванкувере. Игра продлилась 1 час 30 минут.

Сейчас сборная Европы, в которую входит Рублев, уступает сборной Мира со счетом 0:6. Сегодня, 24 сентября, — последний день турнира. Рублев и Фриц занимают наивысшие места в рейтинге ATP в своих командах. Россиянин является шестой ракеткой мира, а американец — восьмой. В прошлом году российские теннисисты не принимали участия в Кубке Лейвера, тогда победителем стала сборная Мира.

Эрдни Кагалтынов