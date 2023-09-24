Белый дом: Байден привился обновленной вакциной от COVID-19

Президент США Джо Байден привился вакциной против гриппа и обновленной вакциной против COVID-19. Несколько недель назад президент также получил прививку от респираторно-синцитиального вируса, сообщается в письме (.pdf) лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора.

«В связи с наступлением сезона простуды и гриппа президент призывает всех американцев последовать его примеру и проконсультироваться со своим лечащим врачом или фармацевтом, чтобы пройти полную вакцинацию»,— говорится в письме господина О'Коннора.

В конце августа в США начало расти число заразившихся COVID-19. 25 августа господин Байден сообщил журналистам, что Белый дом намерен обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительных ассигнованиях для финансирования программ по доработке вакцин против коронавируса, дабы те соответствовали его новым вариантам. При этом уточнил, что «предположительно» эти вакцины будут «рекомендованы всем».

Подробнее — в материале «Джо Байден нацелился на вакцинацию».

Эрдни Кагалтынов