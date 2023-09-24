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Коммерсантъ FM
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Путин: народ — источник власти в России

Президент России Владимир Путин поздравил Центризбирком с 30-летием. В поздравительном обращении, опубликованном на сайте Крмеля, глава государства заявил, что именно народ является источником власти в РФ.

«Именно народ — источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития. И подчеркну, что в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан — избирать и быть избранным — огромная заслуга Центральной избирательной комиссии»,— сказал президент.

Владимир Путин также заявил, что ЦИК независим в своей работе и принимает все решения самостоятельно, публично и коллегиально, подчиняется только законам и действует на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности. «Вы делаете все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона»,— подчеркнул президент.

На сайте «Разговоров о важном» в понедельник появились материалы к уроку «Избирательная система России», посвященному ее 30-летию. По сценарию, разработанному при участии Центризбиркома, школьникам сначала расскажут о демократии и важности участия в выборах, а затем предложат самим принять участие в голосовании. Старшеклассники проголосуют за новый элемент благоустройства в их школе, а в начальных классах дети выберут президента сказочной страны. Правда, эксперты считают предложенную палитру кандидатов неполной, а депутаты полагают, что такой урок должен вести не обычный учитель, а «погруженный» в тему профессионал.

Подробнее — в материале «Добрым гражданам урок».

Эрдни Кагалтынов

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