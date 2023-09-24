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Коммерсантъ FM
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The News: делегация Пакистана посетит РФ, чтобы договориться об импорте нефти

Делегация из Пакистана во главе с главой Минэнерго Мухаммадом Али посетит Россию с 10 по 12 октября для участия в конференции по энергетическому сотрудничеству двух стран. Пакистанская сторона планирует договориться с РФ о долгосрочном контракте на импорт российской нефти, сообщает местная газета The News со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточняют, что с помощью российских поставок Пакистан планирует диверсифицировать источники энергии и справиться с высокими ценами на нефтепродукты. По информации источников, пакистанская делегация планирует обсудить долгосрочные поставки российской нефти, СПГ, а также проект газопровода «Север — Юг» («Пакистанский поток»).

The News отмечает, что представители Пакистана и РФ впервые обсудят вопросы энергетики после того, как в июне этого года в Пакистан прибыла первая партия российской нефти. После этого поставки прекратились, сообщает газета.

«За последние два с половиной месяца не было размещено ни одного нового заказа на импорт российской нефти, поскольку местные нефтеперерабатывающие заводы не проявили интереса к импорту нефти марки Urals»,— заявил собеседник издания.

Партию российской нефти для Пакистана в июне закупила компания Pakistan Refinery Limited (PRL). В процессе переработки PRL смог получить из российской нефти 60% топочного мазута, 10% бензина и около 10-15% дизельного топлива. По словам источников, импорт нефти из РФ не привел к снижению цен для конечных потребителей в Пакистане, но он был коммерчески выгоден для PRL. Как сообщили собеседники издания, российская нефть может повлиять на цены на внутреннем рынке только в том случае, если все пакистанские НПЗ начнут регулярно импортировать ее.

12 июня министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил, что в пакистанском Карачи начали разгружать прибывшую первую партию российской сырой нефти со скидкой по новому соглашению, заключенному между Москвой и Исламабадом. За этот груз Пакистан заплатил в китайских юанях. Деталей сделки господин Малик не раскрыл.

Эрдни Кагалтынов

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