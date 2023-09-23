В белгородском Шебекине при обстреле ВСУ повредили кровлю промпредприятия

Вечером 23 сентября под обстрел со стороны Украины вновь попал белгородский город Шебекино. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.

Губернатор уточнил, что повреждения зафиксированы на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий. В нем была пробита кровля. Оперативные и аварийные службы работают на месте.

За предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородчину с использованием более 130 единиц различных боеприпасов, в том числе, беспилотников и дронов-камикадце. Никто из гражданских лиц не пострадал, но в трех населенных пунктах были повреждены строения, три автомобиля и инфраструктура.

Владимир Зоркий