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Коммерсантъ FM
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Беглов подарил Мариуполю петербургский ретротрамвай

Во время визита в Мариуполь губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в городе запустили движение петербургского ретротрамвая. Об этом сообщила пресс-служба администрации господина Беглова.

«По поручению президента России Санкт-Петербург подарил Мариуполю ретротрамвай — точную копию вагонов, курсирующих по Северной столице в качестве экскурсионных»,— говорится в сообщении администрации.

На боковой части вагона написано: «Мариуполь и Санкт-Петербург — города-побратимы». Движение трамвае в городе восстановили в мае этого года. Пути длиной 10 км восстанавливали специалисты из Санкт-Петербурга.

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