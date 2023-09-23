Чиновникам создают неуязвимый смартфон

Очередь из чиновников выстроилась за новым «киберимунным» смартфоном — так об интересе к своему новому устройству заявили в «Лаборатории Касперского». Гаджет скоро появится на рынке, заявил в интервью «РИА Новости» глава компании Евгений Касперский. Точных дат выхода он не назвал, но добавил, что смартфон будет неуязвим для хакеров и сможет заменить госслужащим iPhone. Бизнесмен уточнил, что компания не планирует производить само устройство, а только разрабатывает операционную систему с программным обеспечением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song, Reuters Фото: Aly Song, Reuters

По словам Касперского, «когда будет готова "начинка", ее можно будет очень быстро поставить на абсолютно любую "железку"». Насколько безопасным и функциональным может быть такое устройство? И станет ли гаджет новым iPhone для чиновников? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с блогером Валентином Петуховым (Wylsacom):

«Это может быть что-то среднее между корпоративным и защищенным смартфоном. Фильтр по определенным сайтам, дополнительная защита при открытии каких-то ссылок из мессенджеров или из почты. Скорее всего, есть еще администратор, который может настроить уровни доступа. Для кого-то установка приложений может быть недоступна либо придется проходить несколько факторов верификации. Таким образом чиновник по глупости или неосторожности не сможет поставить какое-нибудь шпионское или зараженное вирусом ПО. Конечно, защищенный смартфон — это логирование, с помощью которого можно узнать, что пользователь делал на устройстве и отследить его историю переходов.

Думаю, это будет что-то вроде своей оболочки на платформе Android, которая может устанавливаться на разные смартфоны прямо с завода. Такая система не требует больших мощностей. Но если это Android, то это и практически любой смартфон. Дальше нужно просто выбрать подходящее устройство, если они захотят делать все в одном. То есть софт плюс железо — достаточно гиблая модель. Потому что операционная система сегодня —не только работа гаджета, но и сервисы, и программное обеспечение. Без этого смартфон перестает быть смартфоном.

Интереснее было бы заключить партнерские отношения с какими-то производителями и сконцентрироваться на разработке ПО. Поэтому я слабо верю, что они создают что-то новое, здесь история про компромиссы. Но в целом рабочая конструкция. Складывается впечатление, что здесь идет игра на тренде. Стало почему-то модным запрещать iPhone для чиновников. Такую же историю сейчас проходит Китай. Единственно, у нас сейчас, как в басне Крылова — кто куда. Многие компании заявляли, что на базе Android делают российскую операционную систему. Все они, честно говоря, на данном этапе весьма нишевые. В случае со смартфоном — это высокая цена, в случае с системой "Аврора"— сильное отставание от реалий рынка. Как будто бы, не закончив одну историю, начинают другую. Понятно, что это коммерческие компании, они пытаются завоевать рынок. Но тут время играет ключевую роль».

При этом ритейлеры фиксируют спад интереса к отечественным смартфонам. По подсчетам «Марвел-Дистрибуция», в первом квартале их продажи просели более чем вдвое год к году. Аналитики отмечали, что российские гаджеты не выдерживают конкуренции с китайскими. Отечественные разработки имеют потенциал разве что в рамках госзаказа, считает ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов:

«Я не думаю, что выстроится очередь. Скорее, стоит очередь из желающих сделать смартфон для чиновников. Потому что это очень аппетитный сегмент рынка на многие годы вперед. Там денег жестко никто считать не будет. Присутствует и элемент престижа. Это рынок не только и не столько российский, а еще и Азия, арабские страны, чиновники из дружественных стран, которые тоже начинают потихоньку отказываться от американских платформ.

Думаю, что в итоге как всегда это бывает, будет выбрано два поставщика, которые будут это делать. А вот вопрос, кто именно, открытый, пока очевидно, вперед вырывался загадочный "Р-ФОН", а теперь появилась платформа Касперского. Нельзя оставлять одного игрока на таком рынке, потому что это всегда замедляет развитие и создает простор для некорректных манипуляций. На массовый рынок, конечно, такой смартфон не пойдет от слова никогда, потому что любой китайский аппарат уже опережает все это с пользовательской точки зрения».

Использовать iPhone в служебных целях российским чиновникам стали запрещать минувшим летом. Сейчас запрет на технику Apple действует в том числе для сотрудников Минпросвещения Минпромторга, Минцифры, Ростеха и ЦИКа.

Ранее ФСБ обвиняла американского производителя в тесной работе с Агентством национальной безопасности США. По мнению российских спецслужб, они совместно организовали атаку на тысячи iPhone российских госслужащих.

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Елизавета Скобцова