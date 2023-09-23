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В Курске и Липецке простились с четырьмя погибшими в ходе СВО бойцами

В ходе специальной военной операции погибли еще четыре уроженца Черноземья.

Так, в правительстве Курской области сообщили о гибели 10 сентября 37-летнего мобилизованного Максима Ховалкина. До отправления на фронт он учился в курской школе №41, а затем в местном монтажном техникуме.

В Курском районе простились с 45-летним добровольцем Максимом Щадных, рядовой не вернулся из боя 31 августа.

В Поныровском районе проводили в последний путь 32-летнего добровольца Валерия Чеброва. Уроженец села Брусовое погиб 30 июня в Херсонской области.

В Липецкой области сегодня простились с 25-летним прапорщиком Максимом Потаповым, уроженцем села Первомайское Лев-Толстовского района. Как сообщил глава муниципалитета Эдуард Брагин, еще в 2019 году Максим Потапов заключил контракт на военную службу, был старшиной роты. В декабре 2022-года ему было присвоено звание прапорщика. Погиб он 19 сентября, награжден орденом Мужества посмертно.

Владимир Зоркий

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