ФК «Сочи» проиграл «Крыльям Советов» в матче девятого тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» в Самаре уступил «Крыльям Советов». Матч закончился со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Уже на четвертой минуте Никита Салтыков забил первый мяч в ворота «Сочи». В конце первого тайма отличился боснийский полузащитник самарского клуба Амар Рахманович. В добавленное время ко второму тайму Кристиан Нобоа реализовал пенальти. В итоге победа «Крыльев Советов» со счетом 2:1.

После девяти сыгранных игр «Сочи» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Александра Точилина сыграют 1 октября в Воронеже с «Факелом».

Евгений Леонтьев

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