Прокуратура заставила Мышкинскую администрацию заплатить долг на 2,5 млн

Прокуратура Мышкинского района Ярославской области обязала местную администрацию оплатить задолженность подведомственных ей учреждений по страховым взносам в размере 2,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Ведомство установило, что муниципальные учреждения культуры «Опочининская межпоселенческая библиотека» и «Межпоселенческий дом культуры» не оплатили вовремя страховые взносы в Социальный фонд России и Фонд обязательного медицинского страхования. В результате у них накопилась задолженность 2,5 млн руб.

Учредителем учреждений является отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Мышкинского района. Именно администрация несла ответственность за денежные обязательства подведомственных учреждений, поэтому районная прокуратура обязала ее оплатить задолженность.

«Задолженность погашена в полном объеме»,— уточнили в прокуратуре.

Алла Чижова