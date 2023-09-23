Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура заставила Мышкинскую администрацию заплатить долг на 2,5 млн

Прокуратура Мышкинского района Ярославской области обязала местную администрацию оплатить задолженность подведомственных ей учреждений по страховым взносам в размере 2,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Ведомство установило, что муниципальные учреждения культуры «Опочининская межпоселенческая библиотека» и «Межпоселенческий дом культуры» не оплатили вовремя страховые взносы в Социальный фонд России и Фонд обязательного медицинского страхования. В результате у них накопилась задолженность 2,5 млн руб.

Учредителем учреждений является отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Мышкинского района. Именно администрация несла ответственность за денежные обязательства подведомственных учреждений, поэтому районная прокуратура обязала ее оплатить задолженность.

«Задолженность погашена в полном объеме»,— уточнили в прокуратуре.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...