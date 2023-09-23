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Председатель СК РФ запросил доклад о ситуации с пожарами в прикамском поселке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки по обращению жителей поселка Мулянка, обеспокоенных ситуацией с пожарами. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Фото: Фото: сайт СК РФ

Фото: Фото: сайт СК РФ

Ранее в пермских СМИ публиковалось обращение жителей Мулянки к господину Бастрыкину. Жители сообщали, что за последний месяц на территории населенного пункта произошло пять пожаров, причем три из них в двух домах, принадлежащих одной семье. С проверочными мероприятиями, проводимыми сотрудниками органов внутренних дел, авторы обращения не согласны. По факту следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю организована процессуальная проверка.

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