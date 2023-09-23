На улице Седова в Петербурге досрочно обновили дорожное покрытие

В Санкт-Петербурге досрочно отремонтировали одну из самых длинных магистралей города — улица Седова, об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Новый слой асфальта уложили на двухкилометровом участке от площади Бехтерева до железнодорожного переезда на улице Дудко. Также дорожники заменили канализационные люки и бордюры.

Кроме того, для удобства пожилых и маломобильных людей и мам с колясками специалисты занизили бортовой камень на пешеходных переходах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Эрмитажный и Прачечный мосты в Петербурге отремонтируют за 423 млн рублей.

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