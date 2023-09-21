Эрмитажный и Прачечный мосты в Петербурге отремонтируют за 423 млн рублей

СПб ГБУ «Мостотрест» подвело итоги конкурса по выбору подрядчика для ремонта Эрмитажного и Прачечного мостов в центре Санкт-Петербурга, а также участка Дворцовой набережной между ними. Контракт на общую сумму 423,2 млн рублей будет подписан с АО «ТСНРУ». Об этом со ссылкой на данные госзакупок сообщает портал АБН.

Согласно техзаданию, гранитные элементы переправ планируется временно демонтировать, очистить и отреставрировать. Кроме этого, подрядчику необходимо будет организовать устройство кабальной канализации между колодцами на стоянке для работ, восстановить асфальтовое покрытие, наружное освещение и отремонтировать тротуары. Все работы предполагается завершить до конца января 2025 года.

АО «ТСНРУ» зарегистрировано в 2011 году в Казани, с марта 2023 года базируется в Москве. За 2022 год, по базе СПАРК, выручка компании составила 964,6 млн рублей при чистой прибыли 4,6 млн рублей. В портфеле госзаказов значатся 145 контрактов на общую сумму 15,7 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурге также начались ремонтные работы на 1-м Зимнем мосту через Зимнюю канавку в районе Миллионной улицы.

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