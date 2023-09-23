Экс-глава Чайковского возможно находится в плену на Украине

Экс-глава Чайковского Алексей Третьяков мог попасть в украинский плен в ходе СВО. Telegram-канал Properm обратил внимание, что украинские медиа публикуют видео с человеком похожим на господина Третьякова. Однако, официальных сведений о пленении господина Третьякова, на данный момент, нет.

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Алексей Третьяков возглавлял Чайковский с 2014 по 2018 год. В 2019 году глава города судом был признан виновным в превышении должностных полномочий при передаче квартиры из муниципального жилищного фонда сотруднице администрации. Суд назначил господину Третьякову наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима. Однако уже летом 2020 года господин Третьяков был освобожден условно-досрочно. В специальной военной операции на Украине Алексей Третьяков, по данным Properm, участвовал как военнослужащий-контрактник.