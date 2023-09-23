Правительство ограничило госзакупки иностранных вакуумных пробирок для крови

Правительство России утвердило предложение Минпромторга о сокращении госзакупок у некоторых иностранных компаний вакуумных пробирок для взятия образцов крови. Минпромторг утверждает, что это связано с увеличением производственных мощностей российских производителей. Ограничения вступят в силу в декабре.

«Перечень иностранных промышленных товаров, в отношении которых устанавливаются ограничения на госзакупки, расширяется отдельными видами вакуумных пробирок для взятия образцов крови ИВД (in vitro диагностика) — в дополнение к тем, на которые в феврале этого года уже начали действовать такие ограничения»,— говорится в сообщении министерства (цитата по «РИА Новости»).

В Минпромторге объяснили сокращение госзакупок иностранных пробирок тем, что по соответствующим товарам увеличились производственные мощности российских производителей. «Сегодня они позволяют покрыть потребность системы здравоохранения, одновременно не снижая качество оказываемой медицинской помощи гражданам»,— добавили в ведомстве.

Утверждается, что постановление позволит расширить производственный потенциал российских предприятий и осуществлять вывод на рынки отечественной продукции по приемлемым ценам. Кроме того, предполагается, что отлагательный срок вступления в силу документа — декабрь 2023 года — позволит обеспечить планомерный переход для всех участников контрактной системы к применению изменений.

Российские власти усилили работу по импортозамещению субстанций в фарминдустрии с началом военных действий РФ на Украине. После февраля 2022 года отрасль столкнулась с серьезными проблемами с импортом сырья, что привело к подорожанию лекарств. Правительство пообещало производителям субстанций льготные кредиты и приоритетный доступ к госзакупкам препаратов на основе местного сырья. Однако компании пока не торопятся воспользоваться помощью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Импортозамещение с осложнениями».