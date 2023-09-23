ГИБДД разыскивает водителя, наехавшего на пешехода на трассе Пермь — Екатеринбург

В Свердловской области ГИБДД разыскивает водителя и очевидцев ДТП, произошедшего на трассе Пермь — Екатеринбург. В пресс-службе ведомства рассказали, что авария произошла около 01:20 23 сентября на 327 км трассы, недалеко от Первоуральска.

Известно, что водитель ехал со стороны Перми в направлении Екатеринбурга, когда наехал на пешехода, который лежал на правой полосе дороги. После этого водитель скрылся с места происшествия. Модель автомобиля неизвестна.

Пострадавшим оказался 36-летний житель Первоуральска, которого с переломами ног госпитализировали в городскую больницу.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по г.Первоуральску по телефонам "02", либо +7 (343) 927-04-38, +7 967 742 92 14.

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