Эрмитаж предупредил о технических сбоях в работе билетного сайта

В системе продажи билетов на сайте Государственного Эрмитажа возникли сбои. У посетителей могут появиться трудности с их приобретением, сообщили 23 сентября сотрудники музея.

Объявление о технических неполадках размещено на страницах Эрмитажа в социальных сетях.

«Уважаемые посетители! Если вам не удается получить купленный ранее электронный билет, просим подойти к администраторам входной зоны, сотрудники музея вам помогут. Приносим извинения за временные неудобства!»,— говорится в сообщении.

В Эрмитаже отметили, что занимаются устранением возникшей проблемы. Посетителям напомнили, что они могут приобрести билеты в кассах на входе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Эрмитаж введет бесплатное посещение для членов семей участников СВО.

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