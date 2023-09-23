Учитель биологии из Челябинской области стал финалистом всероссийского конкурса

Преподаватель биологии из Еманжелинска Александр Карасев в числе шести уральских педагогов вышел в финал конкурса «Учитель года России». Об этом сообщают в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО.

Всего финалистами стали 90 российских учителей. Заключительный этап конкурса начался вчера и будет включать в себя два тура. По итогам первого останется 15 претендентов, которые продолжат бороться за звание лучшего учителя страны. Победителя наградят 5 октября, в День учителя, в Государственном Кремлевском дворце.