В Петербурге в сентябре освободили 53 незаконно занятых помещения

С начала сентября комитет по контролю за имуществом (ККИ) освободил 53 помещения, находившихся в незаконном пользовании в Санкт-Петербурге. Общая площадь помещений составила около 4,6 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятия проводились в восьми районах города.

В комитете отметили, что большинство помещений незаконно использовались под складские и жилые цели, единичные случаи — размещения в них офисов и мастерских.

«В настоящее время все помещения полностью освобождены и опломбированы, на дверях установлены навесные замки. Ключи от помещений переданы на хранение в районные жилищные агентства»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге завершились работы по освобождению территории на Гаккелевской улице (м. Комендантский проспект) от незаконно построенного трехэтажного торгового комплекса «Лидер».

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