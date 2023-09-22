За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 123 снарядами; есть разрушения

В четверг, 21 сентября, ВСУ ударили по Белгородской области 123 снарядами. Пострадавших нет, разрушения зафиксированы в пяти населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селу Наумовка противник выпустил 20 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — три. Обошлось без последствий.

ВБорисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок — установлено попадание пяти снарядов. Разрушений нет.

В Валуйском городском округе из миномета было атаковано село Долгое — зафиксировано попадание трех снарядов. Поврежден грузовой автомобиль. По селу Вериговка было выпущено две артиллерийских мины, по селу Новопетровка — шесть. В Новопетровке поврежден комбайн.

В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка противник ударил тремя артиллерийскими минами, по окраинам сел Сподарюшино и Безымено — одной и пятью. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина хутора Вязовое — зафиксировано 24 прилета. В одном частном домовладении повреждены крыша, фасад, окна, забор. Также в селе пострадали автомобиль, линия электропередачи, газопровод. На окраинах сел Старолесье и Прилесье с БПЛА было сброшено по одному осколочному боеприпасу. Обошлось без последствий. Окраина села Репяховка была атакована двумя артиллерийскими минами, окраина Прилесья — тремя артиллерийскими минами и восьми артиллерийскими снарядами. Разрушений нет.

В Шебекинском городском округе из миномета было обстреляно село Новая Таволжанка — зафиксировано попадание пяти снарядов. Пострадал автомобиль, на одном из предприятий повреждены ворота и остекление. По селу Середа ВСУ выпустили десять артиллерийских мин, по хутору Балки — три артиллерийских снаряда, по поселку Первомайский — три артиллерийских мины, по селу Терезовка — четыре артиллерийских снаряда, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — одну артиллерийскую мину. Обошлось без последствий. Также под артиллерийский обстрел попало село Максимовка — установлено попадание 12 снарядов. Повреждены два частных домовладения и линия электропередачи.

Алина Морозова

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