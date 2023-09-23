В Сочи задержали дебошира за оскорбление полицейских

В Сочи задержали местного жителя, который выкрикивал в адрес сотрудников полиции нецензурную брань. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В поселке Сергей Поле 23 сентября около полуночи произошла драка. Прибывшие на место полицейские обнаружили только компанию молодых людей, но общественный порядок никто не нарушал. Когда правоохранители уже отъезжали, 35-летний мужчина начал выкрикивать в их адрес нецензурную брань. На требования полицейских прекратить хулиганство дебошир не реагировал.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него составили протокол за мелкое хулиганство. Также усматриваются признаки преступления по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Татьяна Ручкина

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