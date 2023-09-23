Инвалидную коляску паралимпийца сломали в самолете «Уральских авиалиний»

Инвалидная электроколяска паралимпийца Николая Руденко была дважды сломана на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает портал Е1.ru. По словам спортсмена, он сдавал коляску в багаж во время перелетов из Москвы в Сочи и обратно, в результате чего была сломана металлическая рама.

Николаю Руденко 39 лет, он страдает от спинальной мышечной атрофии (СМА). Мужчина работает в крупной компании и занимается паралимпийским спортом бочче. Однако из-за поломки коляски сейчас он может выйти из дома. Спортсмен требует от «Уральских авиалиний» возместить ему стоимость электроколяски, которая составляет 100 тыс. руб. В авиакомпании пообещали выплатить ему компенсацию.

Проверку по сообщения в СМИ начала Свердловская транспортная прокуратура. Ведомство организовало надзорные мероприятия по соблюдению авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей.

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