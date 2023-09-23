Сальдо избран губернатором Херсонской области

Депутаты Херсонской областной думы избрали губернатором региона Владимира Сальдо. Он занимал должность врио губернатора и был выдвинут от «Единой России». Помимо него на пост претендовали бизнесмен Иван Шумаков (ЛДПР) и работник областной администрации Игорь Щепелин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кандидатов представил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Набравший большинство голосов от установленного числа депутатов Херсонской областной думы — Сальдо Владимир Васильевич»,— объявил представитель парламента (цитата по «Интерфаксу»).

Количество голосов не указывается. После оглашения итогов прошла процедура вступления губернатора в должность с принесением присяги.

Господин Сальдо был назначен врио губернатора Херсонской области 4 октября 2022 года. Порядок избрания губернатора облдума утвердила на первом заседании, прошедшем 20 сентября. Предполагается, что президент РФ представляет кандидатуры для рассмотрения парламентом, а тот избирает главу на срок пять лет.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В этих четырех регионах действует военное положение.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер