Авиакомпания «Азимут» запустит рейсы из Сочи в Тбилиси

Авиакомпания «Азимут» начинает с 11 октября полеты из Сочи в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Полеты будут выполняться дважды в неделю. По средам вылет из Сочи запланирован в 09:55 с посадкой в Тбилиси в 12:00. В обратном направлении самолет будет отправляться в 13:00 и прилетать в Сочи в 13:15.

По субботам из российского курорта самолет будет отправляться в 14:30 и прилетать в Тбилиси в 16:35. В обратном направлении вылет запланирован в 17:35 с посадкой в Сочи в 17:40.

Татьяна Ручкина

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