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Комплекс первичной переработки нефти за 66 млрд рублей запущен на Омском НПЗ

«Газпром нефть» запустила на Омском НПЗ новый комплекс первичной переработки нефти, сообщает пресс-служба компании. Ежегодная мощность переработки составит 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн газового конденсата для выпуска бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Инвестиции «Газпром нефти» в проект – более 66 млрд руб.

Строительство велось в рамках программы федерального проекта «Чистый воздух». Комплекс заменит шесть установок предыдущего экологического поколения, отметили в компании.

Генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что совокупный объем инвестиций в обновление нефтеперерабатывающих активов компании в Омске и Москве приблизился к 1 трлн руб. В модернизацию Омского НПЗ, которая ведется с 2008 года, «Газпром нефть» инвестирует 500 млрд руб. к 2025 году.

Годовой объем переработки Омского НПЗ – более 21 млн тонн нефти в год, выход светлых нефтепродуктов – более 80%, глубина переработки – до 100%.

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Оксана Павлова

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