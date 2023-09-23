Акционеры «Амбер Пермалко» полностью обновили совет директоров предприятия

Акционеры АО «Амбер Пермалко» на внеочередном общем собрании 4 сентября избрали новый совет директоров. Как следует из отчета об итогах голосования, опубликованного на сайте компании, в совет вошли пять человек. Это главный бухгалтер предприятия Валентина Наводничая, столичный предприниматель Андрей Семериков, который сейчас владеет компанией «Онега Премиум», ранее аффилированной с новым акционером «Амбер Пермалко» — ООО «АлкоВорлд», а также Ирина Бабенышева, Екатерина Золкина и Наталья Капизова, информации о которых в открытых источниках нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из членов предыдущего совета директоров АО в состав нового совета никто не вошел. Предыдущий совет директоров «Амбер Пермалко» также состоял из пяти человек: бывшего гендиректора завода Валижана Абидова, действующего гендиректора Олега Котельникова, а также сотрудников предприятия Елены Стаценко, Ирины Швецовой и Андрея Рожина.

«Амбер Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Специализируется на изготовлении водки, джина, настоек и бальзамов. Объемы производства завода в 2022 году — более 1,8 млн декалитров алкоголя. Выручка «Пермалко» в 2022-м составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 102,9 млн руб. Этим летом предприятие сменило собственника: латвийская Amber Beverage Group продала контрольный пакет акций завода (92,6%) ООО «АлкоВорлд», которое управляет ликеро-водочным заводом «Петровский» в Петрозаводске. Сумма сделки не раскрывалась