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В Петербурге без вести пропал режиссер БДТ Александр Никаноров

Режиссер БДТ имени Товстоногова Александр Никаноров пропал в Санкт-Петербурге. Он не выходит на связь с 21 сентября. О его местонахождении ничего неизвестно, говорится в сообщении, размещенном поисковым отрядом «ЛизаАлерт».

Фото: @lizaalert_piter

Фото: @lizaalert_piter

Александру Никанорову 40 лет, рост 170 см. У него кудрявые волосы, серые глаза, носит очки. Коллеги отмечают, что он выехал из дома на синем велосипеде.

Александр Никаноров в 2013 году закончил мастерскую Анатолия Праудина СПбГАТИ по специальностям «режиссура драмы» и «актерское мастерство». Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством В. Фокина и А. Могучего. Режиссером БДТ стал в 2014 году.

Также работает над проектом «Маршрут Старухи» и другими внетеатральными проектами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин пропал в Петербурге.

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