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Коммерсантъ FM
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В отношении жителя Тюмени возбудили дело за попытку сбыта поддельного алкоголя

В отношении жителя Тюменской области, который пытался нелегально продать около 7 тыс. бутылок поддельного алкоголя, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Общий объем спирта в найденной на его складе нелегальной продукции составил более 5 тыс. л.

«В Тюменской области полицейские пресекли реализацию поддельной алкогольной продукции в особо крупном размере. В отношении 44-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение или сбыт продукции без маркировки). Фигуранту избрана мера в виде обязательства о явке»,— говорится в сообщении УМВД. Максимальное наказание максимальное по указанной статье — лишение свободы на срок до шести лет.

По данным УМВД, на территории одного из промышленных районов Тюмени мужчина оборудовал склад, где хранил алкоголь с этикетками популярных брендов, а также спирт в пластиковых емкостях объемом 5 и 10 л. Оперативники изъяли со склада около 7 тыс. бутылок водки и коньяка. Экспертиза показала, что объем спирта в изъятой продукции составил 5 080 л. Его стоимость оценивается в 1,1 млн руб.

В июне в нескольких регионах России произошло массовое отравление алкогольным напитком «Мистер Сидр». Количество пострадавших превысило 100 человек, более 40 скончались. Всего было изъято 71,4 тыс. л «Мистера Сидра» в 17 регионах. Поставлявший напиток предприниматель Анар Гусейнов задержан.

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