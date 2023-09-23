Пожар под Краснодаром охватил 1500 квадратных метров

В станице Новотитаровской пожар в складских помещениях был локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Пожар по улице Крайняя произошел 23 сентября в 07:30. Сначала его площадь составляла 400 кв. м. Почти через полчаса пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м
В 9:19 открытое горение было ликвидировано. В тушении огня задействованы 56 человек и 20 единиц техники.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram