Пожар под Краснодаром охватил 1500 квадратных метров

В станице Новотитаровской пожар в складских помещениях был локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Пожар по улице Крайняя произошел 23 сентября в 07:30. Сначала его площадь составляла 400 кв. м. Почти через полчаса пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м

В 9:19 открытое горение было ликвидировано. В тушении огня задействованы 56 человек и 20 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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