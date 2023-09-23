Под Краснодаром загорелись склады на площади 1000 «квадратов»

В станице Новотитаровской произошло возгорание складов на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре по улице Крайняя спасателям поступило 23 сентября в 07:30. Через восемь минут на место прибыли пожарные и установили, что площадь возгорания складского помещения составляет 400 кв. м. Почти через полчаса пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м

К тушению возгорания привлекается 56 человек и 20 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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